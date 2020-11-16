Салоны красоты, кафе и рестораны: на Киевщине более 140 нарушений локдауну выходного дня

КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Киевской области за субботу и воскресенье, 14-15 ноября, составлены 143 административных протокола за нарушения правил карантина во время так называемого локдауну выходного дня. Об этом журналисту УНН сообщила начальник отдела коммуникации ГУНП в Киевской области Виталия Грохольская.

"За субботу составлено 85, а за воскресенье 58 административных протоколов. Уголовных производств нет", - сказала Грохольская.

По ее словам, нарушения зафиксированы, в частности, среди работы сетевых магазинов, салонов красоты, кафе, ресторанов и из-за несоблюдения масочного режима.

"Водители общественного транспорта нарушали количество перевезенных пассажиров", - добавила она.

Напомним, в столице полиция составила админпротоколы за грубое нарушение правил карантина в отношении двух ресторанов.

Как сообщал УНН, полиция открыла уголовное производство из-за нарушения карантина администрацией спорткомплекса "5 элемент".

Добавим, правительство ввело "карантин выходного дня" на три пары выходных до конца ноября - простыми словами, не будет работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых магазинов, заправок, аптек и ряда других учреждений.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. Сейчас действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.