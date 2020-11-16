Рада завтра проголосует постановление о заблаговременном информировании граждан о введении карантина

КИЕВ. 16 ноября. УНН. У парламента есть более 300 голосов поддержки проекта постановления по своевременному информированию населения в случае усиления противоэпидемических мероприятий. Об этом УНН рассказал автор постановления, нардеп Ярослав Железняк.

“Завтра будут. Будет поддержка 300+ голосов”, — сказал Железняк о своем проекте постановления.

Добавим, что проект постановления предусматривает, что правительство не позднее чем за 7 календарных дней должно:

— проинформировать население о введении запретов,

— проинформировать о программах, которые будут введены для поддержки уязвимых групп населения, работников и субъектов хозяйствования, в частности по организации перевозок работников к месту работы и обратно;

— внести в Верховную Раду Украины проект закона о предоставлении государственной поддержки и льгот населению и субъектам хозяйствования, которые испытывают негативных последствий в связи с усилением противоэпидемических мероприятий.

Как сообщал УНН, правительство 11 ноября ввело “карантин выходного дня” — на три пары выходных до конца ноября. Простыми словами, не будет работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений.



Напомним, против новых ограничений выступили власти ряда областных центров, в частности Тернополя, Одессы, Черкасс, Львова, Ивано-Франковска, Ровно, а также в Днепре, Луцке.