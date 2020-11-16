В ГПСУ рассказали, как сегодня функционировали КПВВ на Донбассе

КИЕВ. 16 ноября. УНН. На Донбассе пока функционирует семь КПВВ, однако фактический пропуск граждан осуществляется только в контрольных пунктах въезда-выезда "Станица Луганская" и "Новотроицкое". Об этом УНН рассказал представитель Восточного регионального управления ГПСУ Юрий Трубачев.

"Сегодня все семь КПВВ работали в штатном режиме с 08:00 до 16:00. Однако, фактический пропуск граждан осуществлялся только в двух. В контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" было оформлено 384 лица к временно оккупированной территории, с ВОТ - 882 человека", - отметил Юрий Трубачев.

По словам пограничника, на КПВВ "Новотроицкое" 132 и 26 транспортных средств отправились в ОРДЛО, а оттуда - 46 человек и 8 транспортных средств.

"На КПВВ "Гнутово", "Майорское", "Марьинка", и "Золотое" лица не прибывали. А вот в "Счастье" было оформлено два человека и транспортное средство от нас на ВОТ, но они были возвращены представителями оккупационной власти", - добавил представитель ВРУ.

Отметим, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия в переговорном процессе пытается подороже продать свою конструктивность в вопросе открытия пунктов пропуска в "Золотом" и "Счастье".

В свою очередь, Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев на временно оккупированной территории сделать выводы, кто на самом деле блокирует работу КПВВ в Донецкой и Луганской области, ведь Украина со своей стороны их открыла.