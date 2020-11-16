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В Раде заявили, что реальная дата принятия Бюджета на 2021 год - 3 декабря

В Раде заявили, что реальная дата принятия Бюджета на 2021 год - 3 декабря

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Реальная дата принятия проекта бюджета Украины на 2021 год - это 3 декабря. Такое мнение высказал журналисту УНН народный депутат от партии "Голос", первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

На вопрос, действительно ли ВР не успеет принять до 1 декабря проект бюджета Украины на 2021 год, Железняк ответил: "До 1 декабря точно не успеют. Следующее заседание 1 декабря. Думаю, реальная дата - это 3 декабря".

Напомним, председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что проект бюджета Украины на 2021 год не успеют принять до 1 декабря.

Как сообщалось, парламентарии приняли проект постановления № 4000-П, что означает принятие в первом чтении законопроекта о Государственном бюджете на 2021 год.

Напомним, Гетманцев заявил, что Международный валютный фонд беспокоит состояние публичных финансов Украины, они требуют сбалансированный и реальный государственный бюджет. Если предположить завышенный дефицит без источников покрытия - это ставит под угрозу финансовую состоятельность страны.

Как сообщалось, председатель Счетной палаты Валерий Пацкан в ВР заявил, что по экспертизе госбюджета на 2021 могут быть не достигнуты показатели роста экономики и роста доходов.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, Бюджет-2021
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