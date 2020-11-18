Совгиря подаст свою кандидатуру на судью КСУ - ожидает на поддержку фракции

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Представительница Верховной Рады в Конституционном Суде Ольга Совгиря будет подавать свою кандидатуру на должность судьи КСУ от парламента. Об этом она рассказала в комментарии УНН.

Отвечая на вопрос, будет ли она подавать свою кандидатуру на судью КСУ от ВР, Совгиря ответила: "Да, я буду подаваться. Я надеюсь, что будет поддержка от фракции. Из других фракций не знаю, есть ли уже кандидаты".

Как сообщала Совгиря ранее, новый конкурс на избрание судей Конституционного Суда продлится около трех месяцев с момента его объявления комитетом по вопросам правовой политики.

Напомним, что 13 ноября правовой комитет объявил конкурс на судей КСУ от ВР.

В свою очередь, представитель Президента в КСУ Федор Вениславский заявлял, что фракция "Слуга народа" поддержит кандидатуру Ольги Совгири, если она будет подаваться на должность судьи Конституционного суда Украины.