Эскиз Большого Герба: эксперт рассказал, соблюдены ли законы геральдики

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Утвержденный вчера эскиз большого Государственного Герба Украины соответствует всем геральдическим канонам. Об этом УНН рассказал кандидат исторических наук, геральдист Александр Алферов.

"По поводу этого эскиза, то никаких геральдических споров он не будет вызывать. Но есть сторонники разных других дополнительных фигур. Там чисто концептуальные разногласия. Для геральдистов Большой Герб не говорит о нарушении геральдики. Всем геральдическим канонам он точно соответствует", - отметил историк.

Также эксперт пояснил саму форму изображения различных частей герба.

"Есть вопрос "почему у льва красные когти и видно половой орган?" Потому что все львы имели красные ногти, ведь это соответствует законам геральдики. И все львы имели половой орган, ведь это не львицы. Люди воспринимают это достаточно примитивно, честно говоря", - добавил Алферов.

Также сотрудник НАН Украины объяснил, что и в дальнейшем Тризуб - будет оставаться основным гербом Украины.

"Согласно геральдике, согласно здравого смысла, гербом Украины остается Тризуб - геральдическая фигура, вписанная в щит. Гербом есть все, что вписано в щит. Все, что вне щита, называется "внещитовые фигуры". Они являются щитодержателями. То есть, являются украшением герба, которые несут дополнительную историческую символическую нагрузку. Соответственно, все, кто кричат о большом гербе, не понимают, что на самом деле Большой герб - украшение щита. Нашим Гербом Украины остается Тризуб", - отметил Александр.

Также ученый сообщил, что это далеко не первая попытка определить Большой Государственный Герб Украины.

"Надо отметить, что это не первый конкурс на Большой Государственный герб Украины. В прошлые десятилетия уже дважды были проведены конкурсы, дважды определяли герб. Поэтому, эти этапы мы уже проходили. Здесь единственное, что нужно отметить, что, согласно Конституции Украины мы имеем Большой герб (Статья 20 Конституции Украины - ред.). Здесь мы подходим к другому вопросу, в котором существует чисто человеческий фактор, который называется лоббизмом или болезнью соцсетей. Могу сказать, что 99,9% украинцев не знали, что такое "Тризуб", когда его 100 лет назад принимали как герб нашего государства. То есть, из наших прадедов и прабабушек никто не знал, что это за знак, изображенный на деньгах. Он был неизвестен, он печатался исключительно в качестве иллюстрации к сребреникам, каким-то историческим трудам", - отметил эксперт.

Геральдист также подробно рассказал о значении фигур, изображенных на государственном гербе.

"Перейдем к фигурам:

1) Козак с мушкетом - является обязательной фигурой, которая указана в Конституции. Это герб Войска Запорожского - Гетманщины. Также был гербом Украинского Государства времен Павла Скоропадского;

2) Коронованный Лев - герб Королевства Руси, который демонстрирует преемственность между Тризубом и Гетманщиной;

3) Архистратиг Михаил - покровитель украинского воинства с XI века. Люди в комментариях даже понять не могут, что это не святой и не архангел.

Когда мы говорим обо всех этих фигурах, что использованы на нашем гербе, то можем четко сказать:

1) Тризуб - государство Владимира Святого (Великого - ред.) Киевская Русь;

2) Щит держит руский Лев - символ того, что государственность продолжилась в Королевстве Руси, которое мы привыкли называть Галицко-Волынским княжеством (речь идет о коронации князя Даниила Романовича (Галицкого) 7 октября 1253 - ред.)

3) Казак с мушкетом показывает, что государство из Галичины перешло к Гетманщине;

4) Архистратиг Михаил - как патрон украинского воинства, защитник", - подытожил специалист в области геральдики.

Напомним, что вчера в Минкульте выбрали лучший эскиз большого Государственного Герба Украины.

После этого в "Слуге народа" заявили, что хотят видеть больше, чем один эскиз большого герба для утверждения.



Добавим, что и в сети критически оценили победителя, а бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет показал альтернативный вариант.