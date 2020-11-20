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В Раде планируют вызвать "на ковер" вице-премьера Уруского

В Раде планируют вызвать "на ковер" вице-премьера Уруского

Олег Уруский

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Профильный комитет Верховной Рады планирует на следующей неделе вызвать вице-премьер-министра Олега Уруского для отчета. Народные избранники хотят заслушать его объяснения относительно обвинений в неэффективной работе. Об этом УНН рассказал член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

"Мы планируем вызвать министра на комитет и заслушать объяснения, которые звучат в СМИ со стороны предприятий "Укроборонпрома" и услышать объяснения вице-премьер-министра", - отметил он.

Народный депутат отметил, что комитет планирует заслушать вице-премьер-министра Уруского уже на следующей неделе.

"Надо разобраться, обоснованны ли обвинения, и на сколько эффективно работает новый министр", - подытожил нардеп.

Отметим, что "Укроборонпром" обвинил в свертывании реформ оборонно-промышленного комплекса страны и вмешательстве в свою хозяйственную деятельность Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, которое возглавляет вице-премьер-министр Олег Уруский.

Ранее известный журналист Юрий Бутусов отметил, что глава Минстратпрома вице-премьер-министр Олег Уруский занимается вопросами, которые не относятся к его компетенции. А эксперты уверены, что вмешательство Уруского в деятельность государственных и частных предприятий промышленных отраслей имеет возможные признаки коррупции на высшем политическом уровне.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, комитет
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