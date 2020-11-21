Митинг под стенами "Феофании", где лечится Зеленский, прошел без нарушений - полиция

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Автомарш "Майдан-Феофания" прошел без правонарушений. Об этом в комментарии корреспонденту сообщили УНН в отделе коммуникаций ГУНП в Киеве.

"Информации о правонарушениях нет, все спокойно", - отметили в полиции.

Напомним, участники автомарша "Майдан-Феофания" под стенами больницы "Феофания", где лечится от COVID-19 Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, зажгли файеры и высыпали асфальт.

Как ранее сообщал УНН, в Киеве полиция усилила меры безопасности в местах проведения мероприятий по случаю Дня Достоинства и Свободы. Так, локации проверили взрывотехники и кинологи.

Также напомним, что 21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы - день начала событий, которые стали для Украины историческими: Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.