Эксперт рассказал, как в Украине можно увеличить количество тестирований на COVID-19

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Количество тестов на COVID-19 в Украине является самым меньшим в Европе. Закупка отечественных тестов на антиген поможет увеличить количество тестирований в стране за сутки. А также уменьшит финансовую нагрузку на Минздрав и рядовых граждан, которые переплачивают за ПЦР-тестирование. Об этом УНН рассказал политический эксперт Андрей Смолий.

"То же самое ПЦР-тестирование является долгим, неэффективным и дорогостоящим. И выходом из этого может быть закупка отечественных систем тестирования на антиген. Это помогло бы и увеличить количество тестов в нашей стране хотя бы до 100 тысяч в сутки, и уменьшить нагрузку финансовоя на Минздрав и рядовых граждан, которые также переплачивают, в противовес тем системам, которые могли стоить дешевле", - уверен Смолий.

Он считает, что единственной стратегией увеличения тестирования в Украине является применение протоколов европейских стран, которые все чаще переходят на использование именно "антигенных" тестов.

"Без реальных инновационных подходов, которые применяют сейчас европейские страны, мы не сможем выйти на реальное высокое количество тестирований в нашем государстве, то есть большое количество людей не будет протестировано и таким образом мы будем наблюдать за нереальной статистикой. Потому что и статистика, которая есть на сегодня, она, по мнению медиков, является заниженной в два, а то и три раза", - отметил Смолий.

Напомним, Эстония по примеру многих европейских стран, массово проводит "антигенные" тестирования в больницах, тюрьмах и домах престарелых в качестве альтернативы ПЦР-тестированию.

В Украине в качестве альтернативы ПЦР-тестированию планируют использовать сертифицированные "антигенные" ИФА-тесты украинских ученых "Диапроф-Мед".

В отличие от сложного и дорогостоящего ПЦР-тестирования, украинские ИФА-тесты на антиген можно осуществлять в любой больнице.

Напомним, что в ЦОЗ Минздрава отечественные тест-системы на антиген методом ИФА считают значительно более точными и чувствительными за экспресс-тесты на антиген.