Малюська рассказал, что в украинских тюрьмах не тестируют заключенных на COVID-19

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В украинских тюрьмах заключенных не тестируют на COVID-19. Только в случае появления симптомов больных вывозят на тестирование в обычные больницы. Об этом УНН рассказал министр юстиции Денис Малюська.

"Своих тестов у нас нет, в случае выявления симптомов, вывозим в обычные больницы. А какие тесты там используют - это уже к Минздраву", - рассказал министр юстиции.

В то же время, в европейских странах и США тюрьмы считаются системами повышенного риска распространения COVID-19. Закрытая среда может привести к быстрому и широкому инфицированию "ковидом" большого количества людей. Поэтому США и ряд других европейских стран регулярно проводят массовое тестирование заключенных, чтобы избежать вспышки в пределах закрытых пространств.

В частности, Эстония массово проводит "антигенные" тестирования в закрытых системах: в тюрьмах, больницах и домах престарелых.

Отметим, что в "Слуге народа" настаивают на массовом скрининге всего населения украинскими "антигенными" ИФА-тестами. Сертифицированные отечественные ИФА-тесты на антиген разработала группа украинских ученых "Диапроф-Мед". В ЦОЗ Минздрава отмечают, что они значительно чувствительнее экспресс-тестов на антиген.