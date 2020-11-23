Правительство до сих пор не направило госбюджет в ВР: бюджетный комитет ожидает документ в ближайшее время

КИЕВ. 23 ноября. УНН. На данный момент комитет Верховной Рады по вопросам бюджета не получал доработанный правительством ко второму чтению проект Государственного бюджета на 2021 рк, надеется получить его в ближайшее время. Об этом в комментарии УНН рассказала член комитета, народный депутат Леся Забуранная.

"Пока, на данном этапе, ничего не поступало от правительства. Пока не планируется заседание по рассмотрению (госбюджета - ред.). Мы надеемся, что в ближайшее время мы получим необходимые материалы, чтобы рассмотреть", - сказала Забуранная.

Как сообщал УНН ранее, правительство 20 ноября не вынесло на свое заседание проект Государственного бюджета на 2021 год ко второму чтению и не передало его в Верховную Раду.

Напомним, ранее народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что проект бюджета Украины на 2021 год не успеют принять до 1 декабря.

Добавим, во фракции "Слуга народа" в Верховной Раде в декабре основную задачу парламента видят в принятии госбюджета на 2021 год. Однако "под елку" также возможно рассмотрят другие законопроекты, в частности, решение вопроса с КСУ.

Парламентарии 5 ноября приняли в первом чтении законопроект о Государственном бюджете на 2021 год.