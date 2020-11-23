В рабочей группе по КСУ заявили о положительной динамике наработок: провели ряд встреч

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Рабочая группа ВР по Конституционному суду провела тематические встречи с представителями НАПК, НАБУ и правоохранительными органами. Отмечают положительную динамику наработок. Об этом в комментарии УНН рассказал член рабочей группы, нардеп от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин.

"На данный момент уже состоялось несколько тематических встреч. На встречах присутствовали представители НАПК, НАБУ, Офиса Генпрокурора, Нацполиции, Высшего Верховного Суда. В принципе, они давали свое видение решения ситуации. Сейчас мы на этапе фактически избрания оптимальных решений. Динамика положительная, есть понимание оптимально выходить на консенсусные варианты, чтобы их принимать за основу и в целом", - сказал Юрчишин.

По его словам, это точно будет три законопроекта: изменения в кодексы относительно деклараций, изменения в закон "О предотвращении коррупции" и возможно ЗУ "О статусе судей", изменения в ЗУ "О КСУ".

Отвечая на вопрос, успевают ли наработать документы до 1 декабря, он ответил: "Мы должны, других вариантов нет. Если не успеем до 1 декабря, то переносится рассмотрение на середину декабря. А там любой Дубинский может заблокировать своим постановлением и отбросить нас в новый год".

Напомним, 19 ноября, состоялось первое заседание рабочей группы в Верховной Раде по наработке законопроектов для решения вопроса с Конституционным Судом. Участники пришли к согласию относительно организационных вопросов.

Как сообщал УНН ранее, рабочая группа должна наработать три законопроекта: возвращение электронного декларирования, изменения в Уголовный Кодекс и изменения в закон о КСУ.