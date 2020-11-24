Представитель Омбудсмена: дома престарелых не обеспечены тестированием на COVID-19

КИЕВ. 24 ноября. УНН. В домах престарелых не проводят массовое тестирование на коронавирусную болезнь COVID-19 ни среди персонала, ни среди посетителей, ни среди групп риска, которые там находятся. Но именно в таких местах, по европейскому опыту, необходимо срочно внедрять полное регулярное тестирование. Такое мнение высказал в комментарии УНН представитель Уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

"Массового тестирования на сегодняшний день нет. Если вы спрашиваете мое мнение, стоит ли это внедрять, то да, я думаю, это необходимость", - подчеркнул Лисянский.

Так, в Германии сменили стратегию тестирования - с целью защиты групп риска и делают тесты на антиген как посетителям таких заведений, персоналу, так и самим пожилым людям. На днях за массовое тестирование в домах престарелых выступила и Эстония. Впрочем, по словам Лисянского, в Украине статистика смертности среди групп риска постоянно увеличивается, а стратегия тестирования остается неизменной.

"Все действия, которые внедрены для противодействия и распространения коронавирусной инфекции должны быть внедрены. Речь идет о сохранении жизней наших граждан Украины, как в Конституции Украины, где жизнь и здоровье человека - это главное. У нас статистика увеличивается, люди умирают. Конечно, нужно менять и усиливать стратегию. нужно перенимать опыт других стран и внедрять у нас", - уверен он.

Напомним, эксперты считают, что нынешний темп распространения COVID-19 нуждается в новой стратегии тестирования населения. Пока не разработана вакцина, нужно направить все усилия именно на быструю диагностику "ковида" с помощью "антигенных" тестов методом ИФА.

Ранее УНН писал, что ЦОЗ Минздрава считают украинские ИФА-тесты на антиген ученых "Диапроф-Мед" более чувствительными за экспресс-тесты на антиген. Но в то же время в отечественных тестов отсутствуют недостатки ПЦР-тестирования: их можно выполнять в любых больницах Украины без дорогостоящего и сложного оборудования.