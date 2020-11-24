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Резников с COVID-19 потерял голос, пропустит заседание ТКГ

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, у которого ранее подтвердили COVID-19, находится на больничном и пропустит заседание Трехсторонней контактной группы 25 ноября. Об этом в комментарии УНН сказала советница Резникова Ирина Золотар.

“Состояние (вице-премьер-министра — ред.) удовлетворительное. Чувствует себя бодро, но голос за неделю пропал совсем. Находится дома, на больничном”, — сказала собеседница УНН.

По ее словам, принимать участие в завтрашней видеоконференции в рамках заседания Трехсторонней контактной группы министр “не сможет по объективным причинам, но держит руку на пульсе и на связи с участниками делегации”.

Как сообщал УНН, 11 ноября Алексей Резников сообщил, что получил положительный результат ПЦР-теста.

Источник: УНН
Теги: Украина, контактная группа, Коронавирус
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