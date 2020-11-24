Оккупанты две недели блокируют КПВВ на Донбассе: сегодня работал только один

КИЕВ. 24 ноября. УНН. С 10 ноября на Донбассе функционирует семь КПВВ, однако фактический пропуск граждан сегодня осуществлялся только в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская". Об этом УНН рассказал представитель Восточного регионального управления ГПСУ Юрий Трубачев.

"Как и всегда, сегодня все семь КПВВ работали в штатном режиме с 08:00 до 16:00. Однако, фактический пропуск граждан осуществлялся только в одном. В контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" было оформлено 849 человек на временно оккупированные территории, с ВОТ - 1241 человек. Также на КПВВ "Майорское", в сторону временно оккупированной территории, было оформлена одно лицо, но его вернули представители боевиков. В остальных КПВВ пропускных операций не производится", - отметил Трубачев.

Напомним, что закончилось заседание политической и гуманитарной подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, подгруппа по безопасности подтвердила действенность механизма, который применяется в случае режима тишины.