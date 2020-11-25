Дело "Суркисов-Привата" один из факторов, срывающих транш МВФ - эксперт

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Вероятность того, что Украина до конца текущего года получит транш от МВФ, фактически равна нулю. Такой прогноз базируется на нескольких факторах, один из которых — так называемое дело “Суркисов-Приватбанка”. Об этом в комментарии УНН заявил экономический эксперт Андрей Новак.

“МВФ оценивает нашу внутреннюю способность бороться с коррупцией. И это дело („Суркисов-Приватбанка“, — ред.) является одним из приоритетных. Так как речь идет о том, что украинское государство может во второй раз платить из бюджета деньги за то, за что оно уже заплатила при национализации. Напомню, национализация Приватбанка стоила Украине 135 млрд грн”, — сказал эксперт.

Кроме дела “Суркисов-Приватбанка”, есть еще несколько оснований для отсрочки транша МВФ, продолжил Новак. Речь, в частности, о решении КСУ об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование, говорит специалист.

“Вторая часть — это невыполнение Украиной экономических требований МВФ в части уменьшения дефицита бюджета в проекте бюджета на 2021 год.

Кстати, эту проблему, в отличие от решения КСУ, проще решить. Если Правительство уменьшит заложеные 270 млрд грн на 20-30 млрд грн, путем внесения соответствующих поправок в законопроект ко второму чтению”, — добавил Новак.

Как писал УНН, по прогнозу Александр Охрименко, Украина не получит транш МВФ ни в этом, ни в следующем году.

Напомним, 2 сентября Печерский райсуд Киева под председательством Сергея Вовка удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов в ПриватБанк на 350 млн долларов. Впоследствии, ВС приостановил выполнение этого постановления.

Кроме того, НАБУ открыло уголовное производство за попытки завладеть имуществом “Привата”. В нем фигурируют оффшоры Суркисов.

Также напоним, в Верховной Раде хотят разобраться с происхождением средств на оффшорах Суркиса. Для этого решают вопрос о создании ВСК.