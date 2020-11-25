На Донбассе до сих пор функционирует только один КПВВ - пограничники

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Несмотря на то, что на Донбассе функционирует семь КПВВ, фактический пропуск граждан сегодня осуществлялся только в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская". Об этом УНН рассказал представитель Восточного регионального управления ГПСУ Юрий Трубачев.

"Сегодня все семь КПВВ работали в штатном режиме с 08:00 до 16:00. Однако, фактический пропуск граждан осуществлялся только в одном. В контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" было оформлено 1175 человек на временно оккупированную территорию, с ВОТ - 1090 человек. В остальных КПВВ пропускные операции не производились", - отметил Трубачев.

Напомним, что вчера состоялось заседание политической и гуманитарной подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, подгруппа по безопасности подтвердила действенность механизма, который применяется в случае режима тишины. Во время встречи обсуждался вопрос функционирования КПВВ на Донбассе.