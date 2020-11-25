Назначение Гнатюка министром энергетики в ВР называют маловероятным

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Парламентарии вряд ли поддержат кандидатуру Юрия Гнатюка на пост министра энергетики. Такое мнение в комментарии УНН высказал первый заместитель главы энергетического комитета ВР, народный депутат Алексей Кучеренко.

Отметим, что сегодня Гнатюк занимает должность директора ГП "Энергорынок", но по некоторым данным, может претендовать на пост министра энергетики.

"Сомневаюсь, что в Раде найдутся голоса за господина Гнатюка. У меня лично нет к нему претензий. Он достаточно профессиональный человек, но энергетике нужна, по-моему, легитимная и очень авторитетная, маститая фигура, которую восприняли все энергетические стейкхолдеры, которая стабилизировала ситуацию в энергетике. А Гнатюк, при всем моем уважении к нему, вряд ли подходит для этого", - сказал Кучеренко.

Мнение коллеги разделяет член энергетического комитета ВР, народный депутат Юрий Камельчук. Он говорит, что Гнатюка может поддержать не более трети нардепов.

"Дело в том, что Гнатюка многие не знают. Его знают приближенные к сфере энергетики, потому что ГП "Энергорынок" - достаточно известная компания, а Гнатюк за время работы руководителем этого предприятия, в принципе, все правильно делал. Поддержка будет, думаю, где-то на 30%", - добавил нардеп.

Камельчук говорит, что официального переченя потенциальных кандидатов на пост министра энергетики пока нет. И добавляет, что со своими обязанностями справлялась и Ольга Буславец. Поэтому в случае его желания, можно принимать решения по и ее кандидатуре.

"Будучи в. о. министра, она выполняла свои обязанности, причем достаточно хорошо. Однако для начала стоит услышать ее (Буславец, - ред.) желание стать министром. Надо, чтобы было представление от Премьер-министра (Дениса Шмыгаля, - ред.)", - отметил нардеп.

Напомним, на прошлой неделе в Минэнерго состоялась рокировка - местами поменялись Ольга Буславец и Юрий Бойко. Последний стал и.о. министра, а Буславец - первым заместителем министра. Основных версий сейчас две. Первая: конфликт Буславец с "Энергоатомом", который провалил работу в 2020 году. Вторая: недавно принятый в ВР закон, который не позволяет и.о. министрам находиться в должности более 30 дней, а значит таким образом Буславец убрали с рисковой должности. Политики прогнозируют назначение Буславец полноценным министром.