Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,38 0,0075  EUR: 33,78 0,1039 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В украинских тюрьмах в этом году выявили около 500 больных туберкулезом
В украинских тюрьмах в этом году выявили около 500 больных туберкулезом
Показать еще
Публикации RSS
Эксклюзив: Политика
Архив
27255

Украина ответила на "протест" Беларуси: реакция Минска чрезмерно эмоциональная и безосновательная

Украина ответила на "протест" Беларуси: реакция Минска чрезмерно эмоциональная и безосновательная

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Министерство иностранных дел Украины приняло во внимание вручения послу Украины в Беларуси ноты протеста внешнеполитического ведомства Беларуси, считает такую реакцию чрезмерно эмоциональной и в целом безосновательной. Об этом говорится в комментарии МИД Украины, которым располагает УНН.

“Считаем реакцию белорусской стороны чрезмерно эмоциональной и в целом безосновательной. Хотим напомнить, что для Украины, как европейского демократического государства, свобода слова и свобода собраний имеет фундаментальное значение. Никаких оснований для ограничения права на мирный протест в этой ситуации не существует”, — сообщили дипломаты.

В комментарии указано, что правоохранительные органы государства принимают надлежащие меры, чтобы на постоянной основе, а особенно во время акций протестов, гарантировать безопасность как участников акций, так и посольства Беларуси и его работников.

“Наша страна четко придерживается положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и гарантирует безопасность иностранных дипломатических миссий на своей территории. Ожидаем, что белорусская сторона также с должной ответственностью будет относиться к своим международным обязательствам и не допускать нарушений дипломатического иммунитета вроде безосновательных осмотров дипломатического автомобиля посла Украины в Беларуси при пересечении белорусско-украинской границы. Напоминаем также, что в период Революции Достоинства в Украине белорусская сторона не реагировала на провокации граждан, под стенами посольства Украины в Минске демонстрировавших свою крайне недружественную позиции к Украине и избранного украинским народом европейского курса”, — отметили в министерстве.

Напомним, сегодня Министерство иностранных дел Республики Беларусь вызвало посла Украины в Республике Беларусь Игоря Кизима и вручило ему ноту протеста за “серию антибелорусских акций касающиеся посольства Республики Беларусь в Украине”.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Беларусь
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.