Украина ответила на "протест" Беларуси: реакция Минска чрезмерно эмоциональная и безосновательная

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Министерство иностранных дел Украины приняло во внимание вручения послу Украины в Беларуси ноты протеста внешнеполитического ведомства Беларуси, считает такую реакцию чрезмерно эмоциональной и в целом безосновательной. Об этом говорится в комментарии МИД Украины, которым располагает УНН.

“Считаем реакцию белорусской стороны чрезмерно эмоциональной и в целом безосновательной. Хотим напомнить, что для Украины, как европейского демократического государства, свобода слова и свобода собраний имеет фундаментальное значение. Никаких оснований для ограничения права на мирный протест в этой ситуации не существует”, — сообщили дипломаты.

В комментарии указано, что правоохранительные органы государства принимают надлежащие меры, чтобы на постоянной основе, а особенно во время акций протестов, гарантировать безопасность как участников акций, так и посольства Беларуси и его работников.

“Наша страна четко придерживается положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и гарантирует безопасность иностранных дипломатических миссий на своей территории. Ожидаем, что белорусская сторона также с должной ответственностью будет относиться к своим международным обязательствам и не допускать нарушений дипломатического иммунитета вроде безосновательных осмотров дипломатического автомобиля посла Украины в Беларуси при пересечении белорусско-украинской границы. Напоминаем также, что в период Революции Достоинства в Украине белорусская сторона не реагировала на провокации граждан, под стенами посольства Украины в Минске демонстрировавших свою крайне недружественную позиции к Украине и избранного украинским народом европейского курса”, — отметили в министерстве.

Напомним, сегодня Министерство иностранных дел Республики Беларусь вызвало посла Украины в Республике Беларусь Игоря Кизима и вручило ему ноту протеста за “серию антибелорусских акций касающиеся посольства Республики Беларусь в Украине”.