Незащищенные люди в интернатах нуждаются в первоочередном тестировании на COVID-19 - экс-глава Минздрава

КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Украине пренебрегают массовым тестированием закрытых институтов: домов-интернатов для престарелых и лиц с инвалидностью, тюрем, больниц. Ситуация крайне угрожающая, учитывая то, что согласно европейским протоколам - персонал, посетители и жители таких заведений тестируются в первую очередь, массово и регулярно "антигенными" тестами. Экс-министр здравоохранения Василий Князевич рассказал УНН, что еще два месяца назад озвучивал эту важную проблему.

"Общество заботится о молодых, о школах, а чтобы о немощных - мы еще не доросли до такого. Я месяца два назад говорил главному санитарному врачу о проблемах этих людей, которые сегодня находятся в так называемых интернатах, домах престарелых, чтобы они продумали систему обеспечения. Но вы видите, что сегодня делается в стране", - отметил Князевич.

Ситуация даже в столице крайне угрожающая. В КГГА сообщают, что дома для престарелых и лиц с инвалидностью обеспечены экспресс-тестами на антиген. В самых заведениях отвечают, что хотели бы защищать своих жителей от COVID-19, но тестов на балансе нет.

"Начинать надо тестирование с персонала. К группам риска вирус придет через персонал. (...) Сначала обслуживающий персонал, а потом уже люди, которые там находятся", - уверен он.

Напомним, США и ряд европейских стран (Австрия, Германия, Эстония и т.д.) регулярно проводят массовое тестирование, чтобы избежать вспышек в пределах закрытых сред среди групп риска.

Ранее в Минздраве анонсировали использование сертифицированных ИФА-тестов на антиген украинских ученых "Диапроф-Мед" для увеличения количества тестирований среди украинцев. В отличие от сложного и дорогостоящего ПЦР-тестирования, украинские ИФА-тесты на антиген можно выполнять в любой больнице. К тому же, они значительно более точны и чувствительнее экспресс-тестов на антиген.