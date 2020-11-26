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У "Слуги народа" не будет новогоднего корпоратива

У "Слуги народа" не будет новогоднего корпоратива

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Фракция "Слуга народа" в этом году не будет собираться на новогодний корпоратив, они призывают частные компании также не устраивать празднества - ради безопасности. Об этом в комментарии УНН рассказала заместитель председателя фракции "СН", народный депутат Евгения Кравчук.

"Конечно, никакого корпоратива не будет, и это даже не обсуждалось. Более того, я думаю, что в целом празднование этого Нового года и Рождества должно пройти в более цифровом формате. И, конечно, как раз и частным компаниям следует избежать организации корпоративов. Потому что, к сожалению, это может иметь отрицательный результат и резкий всплеск заболеваемости", - сказала Кравчук.

Также она посоветовала украинцам избегать праздничных поездок к пожилым людям, ведь они находятся в зоне риска заболеваемости коронавирусом.

В прошлом году фракция "Слуга народа" устраивала благотворительный новогодний корпоратив, билет на который стоил 2,5 тыс. грн.

Тогда на корпоратив пришел и Президент Зеленский.

Источник: УНН
Теги: Новый год, Слуга народа
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