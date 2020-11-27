Супрун 2.0: бывшая глава Минздрава активно "проталкивает" своего кандидата на должность министра
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Бывшая руководительница Минздрава Ульяна Супрун пытается "протолкнуть" своего кандидата на должность министра здравоохранения. Речь идет об экс-директоре Государственного экспертного центра Татьяне Думенко, сообщает УНН со ссылкой на собственные источники.
"Ситуация напряженная. Действующий министр работает, а на его место уже примеряют другую кандидатуру. Татьяна Думенко абсолютно человек Супрун. И бывшая и.о. министра всеми силами ее проталкивает. У них общее видение, общая позиция и относительно судьбы медицинской реформы, и по, в частности, клиническим испытаниям лекарств. Не берусь оценивать профессионализм Думенко, но такое настойчивое ее проталкивание со стороны Супрун не добавляет ей плюсов в глазах многих и чиновников, и специалистов медицинской отрасли", - рассказал о ситуации источник в Кабмине, осведомленный в ситуации.
О Татьяне Думенко известно, что она возглавила ДЭЦ в 2016 году по результатам конкурсного отбора. В ноябре этого года у нее закончился срок действия второго трудового договора на должности руководителя.
За время своей работы Думенко стала объектом следствия и судебных разбирательств.
Так, в 2019 году уголовное производство было начато Государственным бюро расследований. Силовики заподозрили Думенко в служебной халатности, которая нанесла ущерб государству в почти 1,5 млн из-за уплаты завышенной аренды за помещение в Киеве. Тогда же Думенко и Супрун назвали производство давлением. Супрун активно защищала Думенко, назвав дело сфабрикованным и местью "за то, что она остановила миллионные схемы преступников в погонах". По словам Супрун, Думенко разрушила схемы наживы на регистрации лекарственных средств.
Поддерживала Супрун Думенко и во время судебного разбирательства, когда последнюю пытались отстранить от должности. Сама Думенко активно благодарила Супрун за поддержку. Судебное разбирательство по существу дела продолжается.
Кроме того, о Думенко известно, что она одобряет проведение клинических испытаний лекарств в Украине, которые также активно поддерживала Ульяна Супрун.