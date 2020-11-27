Думенко, которую Супрун продвигает на должность главы Минздрава, все еще подсудимая

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Бывшая руководительница ГП "Государственный экспертный центр Минздрава Украины" Татьяна Думенко, которую, по информации УНН, экс-руководительница Минздрава Ульяна Супрун активно "проталкивает" в министерское кресло, все еще является подсудимой. Информацию об этом УНН подтвердил адвокат Думенко Тарас Беспалый.

Речь идет об уголовном производстве, открытом по подозрению в нанесении ущерба государству на сумму почти 1,5 млн грн.

"Дело уже находится на рассмотрении, но больше вам ничего по существу сказать не могу, ведь сторона обвинения и сторона защиты доказывают суду свои аргументы. Наши аргументы я вам говорить не буду, это будет прописано в решении суда. Есть адвокатская тайна. Поэтому, я не имею права объявлять", - сообщил Беспалый.

Судебное разбирательство происходит в Соломенском райсуде Киева и следующее заседание запланировано на декабрь.

Напомним, уголовное производство, о котором идет речь, было открыто в 2019 году.

Во время досудебного следствия правоохранители установили, что из-за ненадлежащего выполнения своих служебных обязанностей и недобросовестного отношения к ним, руководство ГП "Государственный экспертный центр Минздрава Украины" допустило служебную халатность, что привело к неэффективному использованию вверенного имущества и, как следствие, нанесению материального ущерба госпредприятию на сумму более 1,4 миллиона гривен. Эти выводы были подтверждены ревизией Госаудитслужбы и выводами судебно-экономической экспертизы.

Татьяне Думенко было объявлено подозрение по ч. 2 ст. 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН со ссылкой на собственные источники, бывшая и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун прилагает усилия для продвижения Думенко на должность министра здравоохранения. Собеседник подчеркнул, что Супрун и Думенко стоят на одинаковых позициях в вопросах видения будущего украинской медицинской отрасли.