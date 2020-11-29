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Арестович пояснил новости о срыве обмена удерживаемыми лицами: РФ нас шантажирует

Арестович пояснил новости о срыве обмена удерживаемыми лицами: РФ нас шантажирует

Алексей Арестович

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Новость о срыве новогоднего обмена удерживаемыми лицами, о котором на данный момент ведутся переговоры в Трехсторонней контактной группе, является ничем иным, как информационным сопровождением со стороны РФ, а также шантажом. Шансы на обмен и "нормандскую" встречу до Нового года остаются, сказал в комментарии УНН спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

"Они нас шантажируют. Это информационное обеспечение процессов, которые они проводят. Процессы эти выглядят в настоящее время так, что они поняли опасность, которую несет в себе приход (Джозефа) Байдена и его администрации в Соединенных Штатах, и хотят сбить Минский и Нормандский формат, для того, чтобы выйти напрямую на переговоры (с США - ред.), мне кажется", - сказал представитель украинской делегации.

Он напомнил, что на данный момент кандидатами на ключевые посты в области безопасности в будущей администрации президента США есть люди, которые "говорят о санкциях, которые должны уже не сдерживать, а калечить".

"Я так думаю, они (россияне - ред.) увидели, что происходит, поняли, что они вязнут в среде, созданной Украиной, Францией и Германией. Потому что три подряд заявления МИД Франции и Германии о том, что Украина делает сильные шаги, они нас поддерживают, а Россия не поддерживает. Почти автоматическое продление европейских санкций 10 декабря. Они все это увидели и решили сыграть с Соединенными Штатами... Для этого им надо нивелировать Нормандский и Минский формат, сказать, что Франция и Германия не справятся, Украина вообще провоцирует. А "взрослые мальчики решат между собой", - отметил собеседник УНН.

Так, по его словам, позиция украинской стороны заключается в том, чтобы встретиться на высшем уровне в Нормандском формате, и "вынудить Путина к конкретизации".

По мнению Арестовича, именно президент РФ должен сказать, собирается ли выполнять договоренности, которые были достигнуты год назад в Париже. С другой стороны, российская сторона не хочет этого, хотят "вести переговоры на верхнем этаже, с Соединенными Штатами".

"Для этого делаются и демарши на переговорах, и соответствующее информационное обеспечение, в том числе по очень чувствительным вопросам - обмену пленными, чтобы обвинить Президента Зеленского и его команду, вообще Украину, в том, что мы пренебрегаем жизнью пленных далее... Могу сказать, что будет - будет наращиваться обвинения нас, и линия будет такова, что мы дезавуировали Минский формат, мы "негадяи и сволочи" и т.д. К этому надо быть готовыми", - подчеркнул он.

На вопрос о том, можно ли сейчас говорить о полноценном срыве "нормандской" встречи и обмена удерживаемыми лицами, собеседник отметил, что надежда на определенный конструктив все же остается.

"Еще нет. Это (информация о срыве - ред.) - шантаж и манипуляция. Россия всегда делает сценарно, смотрит на несколько сценариев сразу. И не исключено, что, например, в последний момент, за 2 часа до 9 декабря, выйдет Путин и выступит "спасителем отечества", который всех обменяет, обо всем договорится, скажет, что "все хорошо, не переживайте, я все решил" , - сказал он.

Стоит отметить, накануне в российских СМИ появилась информация о том, якобы Россия и главари "Л/ДНР" отказались от предложения Украины провести обмен удерживаемыми лицами до Нового года.

Напомним, во время заседания Трехсторонней контактной группы 11 ноября глава украинской делегации Леонид Кравчук призвал вернуть домой к Рождеству и Новому году всех взаимно удерживаемых лиц.

Как сообщал УНН, Кравчук ранее сообщил, что украинская сторона в Трехсторонней контактной группе подала списки на обмен удерживаемыми лицами, в них находится 11 человек.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, обмен, контактная группа
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