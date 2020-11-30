Эксперт рассказал, с кого надо начинать массовое тестирование на COVID-19 в Украине

КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Украине необходимо оперативно увеличить количество тестирований среди населения. Сейчас она находится на предпоследнем месте в Европе. Наращивать количество тестирований на коронавирусную болезнь COVID-19 следует из граждан, которые работают на объектах критической инфраструктуры. Об этом УНН рассказал политический эксперт Андрей Смолий.

"Нужно начинать более массово делать тестирования, так и количество тестов, которое у нас есть каждый день - это примерно до 70 тысяч, а на выходных - меньше чем 50 тысяч. Это мизер. И Украина сейчас находится вообще на предпоследнем месте Европы по количеству тестирований. Поэтому давно пора переходить к такому понятию, как массовое тестирование", - подчеркнул он.

Смолий считает, что начинать тестирование населения необходимо из профессий, которые привлечены к работе на объектах критической инфраструктуры, а также из уязвимых групп в домах престарелых и интернатах для лиц с инвалидностью.

"Начинать надо с украинских граждан, которые работают на объектах критической инфраструктуры. А это полиция, пожарные, работники медицинской сферы, военные. Все граждане, которые работают в инфраструктуре, обеспечивающей ежедневную жизнедеятельность страны. И незащищенную категорию населения: в домах пожилых людей, интернатах", - подчеркнул эксперт.

Отметим, что украинские ученые "Диапроф-Мед" разработали новый сверхчувствительный тест DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R на антиген коронавируса, который позволяет тестировать до 1 миллиона человек в день.