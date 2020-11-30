Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,47 0,0253  EUR: 33,96 0,1141 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Арестович объяснил, почему Украина созывает внеочередное заседание ТКГ
Арестович объяснил, почему Украина созывает внеочередное заседание ТКГ
Показать еще
Публикации RSS
Эксклюзив: Политика
Архив
2610

Эксперт рассказал, с кого надо начинать массовое тестирование на COVID-19 в Украине

Эксперт рассказал, с кого надо начинать массовое тестирование на COVID-19 в Украине

КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Украине необходимо оперативно увеличить количество тестирований среди населения. Сейчас она находится на предпоследнем месте в Европе. Наращивать количество тестирований на коронавирусную болезнь COVID-19 следует из граждан, которые работают на объектах критической инфраструктуры. Об этом УНН рассказал политический эксперт Андрей Смолий.

"Нужно начинать более массово делать тестирования, так и количество тестов, которое у нас есть каждый день - это примерно до 70 тысяч, а на выходных - меньше чем 50 тысяч. Это мизер. И Украина сейчас находится вообще на предпоследнем месте Европы по количеству тестирований. Поэтому давно пора переходить к такому понятию, как массовое тестирование", - подчеркнул он.

Смолий считает, что начинать тестирование населения необходимо из профессий, которые привлечены к работе на объектах критической инфраструктуры, а также из уязвимых групп в домах престарелых и интернатах для лиц с инвалидностью.

"Начинать надо с украинских граждан, которые работают на объектах критической инфраструктуры. А это полиция, пожарные, работники медицинской сферы, военные. Все граждане, которые работают в инфраструктуре, обеспечивающей ежедневную жизнедеятельность страны. И незащищенную категорию населения: в домах пожилых людей, интернатах", - подчеркнул эксперт.

Отметим, что украинские ученые "Диапроф-Мед" разработали новый сверхчувствительный тест DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R на антиген коронавируса, который позволяет тестировать до 1 миллиона человек в день.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, тестирование, карантин
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.