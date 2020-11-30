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Нардеп сообщила, что у Верховной Рады есть замечания к работе вице-премьера Уруского

Нардеп сообщила, что у Верховной Рады есть замечания к работе вице-премьера Уруского

Олег Уруский

КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Комитете Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки есть замечания к работе вице-премьер-министра Олега Уруского. Об этом УНН рассказала заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.

"У нас есть замечания к работе Уруского, но сначала мы хотим его заслушать, а потом уже будем их транслировать", - отметила она.

Представителей профильного комитета настораживает ситуация, которая сложилась в связи с вмешательством вице-премьер-министра в деятельность государственных предприятий, а также полная дезорганизация их работы, возникшая в связи с этим.

"Мы наблюдаем сейчас определенное дискоординацию. Роль комитета в этом плане - это определенная платформа для того, чтобы было достигнуто понимание и единое решение", - заявила она.

Также Безуглая считает, что существенным недостатком работы вице-премьера и подчиненного ему Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности является отсутствие каких-либо стратегических предложений дальнейшего развития стратегических отраслей промышленности.

"Каких-то принципиальных и стратегических предложений предоставлено не было, и если мы их не получим в течение ближайших недели две - мы этот законопроект (о корпоратизации Укроборонпром - ред.) в установленном порядке будем рассматривать в комитете и определяться", - подчеркнула нардепка.

Также Безуглая отметила, что исполнительная власть - это наемные менеджеры, которые в случае неэффективной работы должны быть уволены. Поэтому профильный комитет ожидает детальные ответы и отчет по результатам деятельности от вице-премьера Уруского.

"Предполагается, что мы будем ставить различные вопросы, выполняя свою функцию надзора. Исполнительная власть - это наемные рабочие для государства в определенной степени. Соответственно, если есть вопросы по выполнению - мы можем их корректировать или менять", - подытожила она.

Напомним, в Верховной Раде считают, что вице-премьер-министр Уруский не имеет полномочий вмешиваться в деятельность предприятий - ни государственных, ни тем более частных.

Ранее УНН писал, что вмешательство вице-премьера Уруского в деятельность частного авиастроительного предприятия "Мотор Сич" может свидетельствовать о возможной коррупционной составляющей на самом высоком политическом уровне.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, Украина, комитет, нардепы
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