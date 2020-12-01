Нардеп рассказал, сколько еще будет работать рабочая группа по КСУ

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Рабочая группа по урегулированию конституционного кризиса не завершит свою работу 1 декабря, как ожидалось, а продолжит ее, пока не предложит решение относительно КСУ. Об этом УНН рассказал член рабочей группы, народный депутат Украины Ярослав Юрчишин.

"Наихудшая ситуация с КСУ. Фактически ни один законопроект предложенный, который бы унормировал работу Конституционного Суда, группой даже не рассматривался: ни новый подход к формированию и проведению конкурсов (на должность судьи КСУ - ред.); ни увеличение кворума для его работы; ни увеличение количества необходимых голосов для принятия решений. В пятницу было принято решение, что группа не завершит свою работу 1 декабря, а продолжит свою работу. На какой срок - пока неизвестно. Это должно быть в соответствующем распоряжении руководства парламента. На мой взгляд, до момента, пока не предложит решение по КСУ. Ведь группу создавали для решения всех этих трех проблем", - отметил нардеп.

Также Юрчишин рассказал, что законопроект о возвращении полномочий НАПК уже разработан и вскоре будет предоставлен народным депутатам.

"По этому вопросу (возвращение полномочий НАПК - ред.) группа на завершающем этапе. Завтра (1 декабря - ред.) должны финализировать законопроект, предоставленный руководителям парламента и фракций. Далее регистрируется, поскольку по нему, так выглядит пока, нет желания регистрировать альтернативный вариант. Есть консенсус. Его, на мой взгляд, можно принимать в первом чтении и в целом", - отметил народный депутат.

Как сообщал УНН ранее, рабочая группа должна была разработать три законопроекта - возвращение электронного декларирования, изменения в Уголовный Кодекс и изменения в закон о КСУ - до 1 декабря.



Добавим, что в рабочей группе по КСУ на этой неделе ожидают принятия первого из трех запланированных законопроектов - о лжи в декларациях.



Напомним, что 27 октября Конституционный Суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.

После этого в Верховной Раде Украины разные политические силы уже разработали около 10 законопроектов, касающихся разрешения ситуации вокруг Конституционного Суда.



19 ноября состоялось первое заседание рабочей группы в Верховной Раде по наработке законопроектов для решения вопроса вокруг решения КСУ от 27 октября.



