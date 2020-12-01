Инфекционист объяснил, каким образом увеличение количества тестирований замедляет распространение COVID-19

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Увеличение количества тестов на коронавирусную болезнь COVID-19 позволит выделить и изолировать бессимптомных носителей. Именно они являются двигателями распространения пандемии, рассказал УНН врач-инфекционист Игорь Гайдук.

"Тесты ПЦР или на антиген показали бы заразных носителей. Если оно было бы массовым, тогда это очень удачная возможность изолировать именно их. Поэтому это - возможность снизить количество инфицированных", - подчеркнул он.

Также врач-инфекционист считает, что локдаун вероятно не даст ожидаемого результата. Такие меры могут быть менее эффективными, чем широкое и комплексное тестирование населения на COVID-19.

"Я абсолютный противник того, чтобы людей закрыть дома. Так и настроение падает, и иммунитет. Люди нервничают, истощаются и становятся слабее. На улице надо проводить 2 часа - не в толпе, конечно", - подчеркнул врач.

Напомним, что с помощью нового украинского теста DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R на антиген коронавируса можно тестировать до 1 млн человек в день. Это может в корне изменить ситуацию с низкими объемами тестирования в Украине.

Ранее УНН писал, что в Верховной Раде Украины настаивают на массовом тестировании населения страны именно отечественными тестами. Среди преимуществ нардепы видят низкую стоимость для бюджета за счет внутреннего производства и независимость Украины от импорта иностранных тест-систем.