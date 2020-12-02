СБУ, Бюро экономической безопасности и Суспильне ТВ: о чем будут говорить "слуги" с премьером и главой Минфина

КИЕВ. 2 декабря. УНН. На сегодняшнем заседании фракции "Слуга народа", где ожидают приезда премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и министра финансов Украины Сергея Марченко, обсуждать законопроекты о СБУ и Бюро экономической безопасности, а также резонансные пункты проекта бюджета на 2021 год. Об этом УНН рассказал народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Александр Качура.

"Законы (законопроекты - ред.) о СБУ и Бюро экономической безопасности будут обсуждаться. После того, как эти два законопроекта мы обсудим, то перейдем к проекту бюджета. Спросим об Суспильном телевидении и зачем его финансировать в размере 2,2 млрд гривен. Зачем нам государственное кино финансировать во время пандемии коронавируса?" - отметил нардеп.

Также Качура отметил, что при формировании расходов на медицину нужно учесть предложения и требования профильного министра Максима Степанова.

"Думаю, что этого недостаточно (средств, предусмотренных на медицину в бюджете на 2021 - ред). Надо опираться на мнение министра здравоохранения, когда происходит распределение средств. Именно он несет ответственность за ситуацию в стране. Надо опираться на мнение Степанова, потому что нам не надо будет "Супильне телевидение", если все украинцы умрут из-за недофинансирования медицины", - отметил нардеп.

Напомним, сегодня в 18:30 планируется заседание фракции "Слуга народа", на котором будут обсуждаться несколько законопроектов - в том числе и законопроект о лжи в декларациях.

На заседание ожидается приезд премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и министра финансов Украины Сергея Марченко для обсуждения бюджета на 2021 год.

Отметим, что министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав нужно минимум 213 млрд грн в бюджете на 2021 год.