В банковском споре с Суркисами ЕС поддерживает государство Украина - экономист

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В деле "Суркисов - ПриватБанка" ЕС поддерживает государство Украина. Об этом в комментарии УНН заявил экономический эксперт Андрей Новак, комментируя отчет ЕС относительно слабого прогресса в расследованиях по "Привату" и затянутые судебные споры.

"История с ПриватБанком, не могла быть не замеченной нашими западными партнерами. И они поддерживают Украину. Уже много лет, и финансовая поддержка есть, и зона свободной торговли, военная составляющая... Они обычно следят за тем, как Украина использует эту поддержку. И история с ПриватБанком это история, которая завершилась расходом государственного бюджета на сумму почти 150 млрд гривен, при национализации", - сказал он.

Европейские партнеры не могли допустить того, чтобы Украина еще раз платила те же средства, считает Новак.

"Они хотят, чтобы их деньги использовались по назначению, а не по коррупционным схемам и по карманам", - отметил он.

Также эксперт отметил, что во время национализации ПриватБанка, бывшие владельцы беспрепятственно вывели из него около пяти миллиардов долларов.

"Если они хотят вернуть ПриватБанк, то они должны вернуть эти 5 млрд долларов", - резюмировал Новак.

Как писал УНН, в ЕС констатировали слабый прогресс уголовного расследования по факту мошенничества в ПриватБанке.

ЕС также отметил принятое Верховным судом решение "в пользу банка и украинского государства" о подтверждении законности процедуры bail-in в отношении средств семьи Суркисов.

В отчете, однако, ЕС подчеркнул, что ряд судебных слушаний по искам, вытекающим из процедуры "bail-in", примененной при национализации и других проблем, связанных с текущим правовым статусом банка, еще не завершены.

Напомним, Верховный суд частично удовлетворил кассационную жалобу Нацбанка, Кабинета министров и ПриватБанка, отменив решения судов низших инстанций по иску оффшоров семьи Суркисов об отмене решений НБУ о признании их связанными с ПриватБанком лицами.

Также напомним, ранее в СМИ обнародовали часть аудиторского отчета Kroll, в котором говорилось о схеме вывода из ПриватБанка 150 млн долларов через 6 оффшорных компаний семьи украинских олигархов Суркисов.

Речь идет о Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments, которые сегодня в украинских судах все еще пытаются отсудить у государства Украина 350 млн долларов.