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Арестович о должности советника Ермака: задача - создать единую информационную политику

Арестович о должности советника Ермака: задача - создать единую информационную политику

Алексей Арестович

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Основной задачей Алексея Арестовича в должности внештатного советника по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны руководителя Офиса Президента Андрея Ермака станет создание "единой информационной политики". Об этом УНН сообщил сам Арестович, который также является советником по информполитике в украинской делегации в ТКГ.

"Моя новая работа очень похожа на ту, что есть у меня в ТКГ. Первая моя задача - информирование общества, СМИ и международных партнеров. Вторая - координация. Ведь многие ведомства работают как "лебедь, рак и щука" - пытаясь сделать как лучше, а получается так, что накладываются нарративы, накладываются сообщения и так далее. Чтобы такого не было, сейчас разрабатывается позиция "единого голоса". Хотя, даже не "единого голоса", ведь спикеры есть в каждом ведомстве, а "позиция единой информационной политики" - как мы будем проводить информирование и так далее. Я выступаю как методист. Мое обязательство - создать эту "единую (информационную - ред.) политику". Скоординировать людей и начать работу с первого дня. Нам нужна правильная работа по информированию, правильная борьба с "информационными вбросами", - отметил Арестович.

Также он отметил, что будет продолжать применение методов борьбы с фейковой информации и на новой должности.

"Конечно, я продолжу борьбу с ложной информацией и в секторе нацбезопасности, обороны и военно-технического сотрудничества - это мой сектор. Частично - еще по делам ветеранов, но это дополнительная нагрузка", - сообщил советник руководителя Офиса Президента.

Также Арестович сообщил, что отказался работать в штате ОП и не будет получать заработной платы на новой для себя должности. Он не хочет оставлять преподавательскую работу и не хочет действовать и говорить исключительно в рамках официальной позиции государства, ведь все высказывания штатного советника имеют официальный характер.

Напомним, 1 декабря руководитель Офиса Президента Андрей Ермак назначил спикера делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.

Источник: УНН
Теги: Офис президента Украины, Андрей Ермак
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