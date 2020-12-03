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Лидеру партии закарпатских венгров еще не сообщили о подозрении - прокуратура

Лидеру партии закарпатских венгров еще не сообщили о подозрении - прокуратура

КИЕВ. 3 декабря. УНН. На данный момент лидеру партии закарпатских венгров КМКС Василию Брензовичу областная прокуратура еще не вручила уведомление о подозрении по результатам обысков. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе Закарпатской областной прокуратуры.

"Пока без изменений", - сказали в пресс-службе прокуратуры, добавив, что проинформируют, когда подозрение Брензовичу будет вручено.

Добавим, что в СМИ ранее сообщили, что прокуратура готовит подозрение лидеру партии закарпатских венгров Брензовичу.

Напомним, украинские спецслужбы провели обыски в штаб-квартире Закарпатской венгерской культурной ассоциации (KMKSZ), которая обеспечивает политическое представительство венгров на Закарпатье, а также в доме президента ассоциации Ласло Брензовича.

После обысков СБУ министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил , что в Украине "продолжаются непонятные политические качели относительно венгерских партий и венгерского меньшинства".

Отметим, что при этом министр внутренних дел Украины Арсений Аваков жестко отреагировал на публикации видео с угрозами, на которых видно символику "Правого сектора", в адрес украинских граждан венгерского происхождения. В Закарпатской области по факту угроз украинцам венгерского происхождения начато уголовное производство.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал утверждения о "запугивании" венгров на Закарпатье спекуляцией. Кроме того, посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто вызвали в Министерство иностранных дел Украины.

Источник: УНН
Теги: прокуратура, Ужгород и Закарпатье
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