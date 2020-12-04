За месяц новыми украинскими тестами можно проверить на COVID-19 все население Украины - эксперт

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Новый сверхчувствительный украинский тест DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R на антиген коронавируса позволяет тестировать 1 млн человек в сутки. При таком условии можно за месяц протестировать все население Украины - и замедлить распространение COVID-19. Об этом УНН рассказала глава правления общественной ассоциации "ФармРада" Елена Прудникова.

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"При условии тестирования 1 млн человек в день, мы за месяц протестуем почти все население Украины. И вопрос быстро будет закрыт. Но правительство, простите, "бортирует" наших производителей", - отметила она.

Диагностическая разработка украинских ученых стоит в 5-10 раз дешевле за самый лучший в мире тест на антиген, но при этом - в 75 раз чувствительнее. По словам Прудниковой, массовое тестирование украинскими тестами является защитой населения от COVID-19 и поддержкой экономики в условиях коронакризиса.

"Речь идет именно о качественных тестах наших украинских производителей. Так почему бы не защитить себя своими, а не иностранными руками?", - отметила она.

Напомним, в Украине разработали тест на антиген, с помощью которого массовое тестирование теперь возможно.

По словам ученых-разработчиков "Диапроф-Мед", именно наличие "открытой" системы тестирования с доступностью относительно простой технологии обработки образцов, делает анализ доступным, практически на любом уровне учреждений здравоохранения.