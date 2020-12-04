Эксклюзив: Политика
4 декабря 2020, 10:38 • Анна Мурашко • 6015
Митинг ФЛП под Радой: сейчас задержанных нет
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Сейчас во время акция протеста "SaveФОП" под Верховной Радой задержанных нет. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-офицер Печерского управления полиции ГУНП в Киеве Оксана Тищенко.
"Сейчас задержанных нет", - сказала Тищенко.
Напомним, полицейские взяли под усиленную охрану центральную часть столицы на фоне акции "SaveФОП", которая проходит под стенами парламента.
Так, улицу Грушевского уже перекрыто. 4 декабря люди сошлись на анонсированную акцию протеста под стенами ВР "SaveФОП", участники которой выступают против карантинных ограничений и фискализации малого бизнеса.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram