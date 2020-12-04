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Митинг ФЛП под Радой: сейчас задержанных нет

Митинг ФЛП под Радой: сейчас задержанных нет

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Сейчас во время акция протеста "SaveФОП" под Верховной Радой задержанных нет. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-офицер Печерского управления полиции ГУНП в Киеве Оксана Тищенко.

"Сейчас задержанных нет", - сказала Тищенко.

Напомним, полицейские взяли под усиленную охрану центральную часть столицы на фоне акции "SaveФОП", которая проходит под стенами парламента.

Так, улицу Грушевского уже перекрыто. 4 декабря люди сошлись на анонсированную акцию протеста под стенами ВР "SaveФОП", участники которой выступают против карантинных ограничений и фискализации малого бизнеса.

Источник: УНН
Теги: ВР, протесты
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