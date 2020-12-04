Очередной "пшик" НАБУ и САП: дело Садового не передают в суд, потому что нет доказательств его вины

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В июле 2020 года прошло пять лет, как мэра Львова Андрея Садового обвинили в незаконном отводе земли под строительство индустриального парка. Садовый с самого начала заявлял, что дело "высосано из пальца", как и убытки, которые озвучивали прокуроры САП, сообщает УНН.

Индустриальный парк должна была построить большая нидерландская компания CTP на площади 23 га в промзоне Рясное-2. Нидерландцы заплатили за землю 52 млн грн, взяли на себя обязательства инвестировать 50 млн евро, привлечь крупных производителей и создать дополнительно около 3 тысяч рабочих мест. Но планы осуществить не смогли.

Силовики возбудили уголовное дело против Андрея Садового и заблокировали создание парка. Инвестиционный проект не только Львова, но и Украины был потерян из-за того, что прокуроры оценили землю не в 52 млн грн, а в 140 млн грн.

Садовый иронически предлагал прокурорам продать промземли во Львове по большей цене.

"Да продайте, продайте индустриальный парк по более высокой цене", - говорил он.

Кроме срыва инвестпроекта, прокуроры пригрозили Садовому лишением свободы от 3 до 6 лет, исходя из санкций инкриминируемых статей. Пока САП и НАБУ искали доказательства вины Садового, акции девелопера индустриального парка выкупила компания Concordе Capital. Но дело Садового так и продолжает "висеть" в НАБУ и САПе.

"НАБУ это дело закрывало, ведь не видело в действиях Андрея Садового каких-либо злоупотреблений, однако прокуратура такое постановление отменяла. Даже спустя более года с момента сообщения о подозрении, САП так и не смогла передать дело в суд. За это время были инициированы и получены ответы на международные запросы, допрошены десятки свидетелей, экспертов, но, подчеркиваю, доказательств вины Садового А.И. не получено", - рассказал УНН партнер Ario Law Firm Евгений Грушовец.

Адвокаты подали ходатайство о прекращении производства, но получили формальную "отписку".

"Поэтому мы вынуждены обратиться в суд с целью установления прокурорам срока для принятия окончательного решения по этому делу: либо закрыть дело, либо передать в суд, где, не сомневаюсь, мы сможем добиться оправдательного приговора. Также отмечу, что мы уже готовим жалобу в ЕСПЧ о нарушении каких-либо разумных сроков в этом деле", - подчеркнул Грушовец.

Похожая ситуация произошла в оборонном комплексе страны. Действия НАБУ и САП едва не сорвали индийский контракт на модернизацию Ан-32, заключенный в 2009 году на сумму 400 млн долларов. В поисках растрат они спровоцировали Индию на расторжение контракта и угрозу выплат штрафов со стороны Украины на сумму 25 млн долларов. Ситуацию удалось разрешить благодаря посольству Украины в Индии.

В обоих делах прокурором от САП является Вадим Сидоренко, ранее обвинявший директора Запорожского титано-магниевого комбината в растратах 500 млн грн, и которого суд полностью оправдал.