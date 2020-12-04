Акции под Радой и на Банковой завершились: полиция нарушений не фиксировала

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Под Офисом Президента и Верховной Радой закончились массовые акции протеста, в том числе, и с участием Нацкорпуса. Никаких нарушений зафиксировано не было. Об этом в комментарии УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.

"Все акции закончились, при массовом участии граждан. (Акция с участием Нацкорпуса - ред.) также разошлась. Никаких нарушений (не зафиксировано - ред.). Количество их было невелико, они для привлечения внимания побыли и разошлись", - сообщили в пресс-службе полиции Киева.

В пресс-службе полиции Печерского района Киева отметили, что сотрудники полиции обеспечивали правопорядок во время акции с участием Нацкорпуса.

"У них была подана заявка на проведение акции. Акция прошла без нарушений", - сказала пресс-офицер полиции Печерского района Киева Оксана Тищенко.

Напомним, сегодня полицейские взяли под усиленную охрану центральную часть столицы на фоне акции "SaveФОП", которая проходила под стенами парламента.

Во время митинга ФЛП утром не было задержанных, а колонна отправилась к Офису Президента.