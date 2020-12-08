КСУ собрался на первое за месяц пленарное заседание после болезни отдельных судей

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Судьи Конституционного суда сегодня собрались на пленарное заседание после информацию о болезни нескольких из них. УНН стало известно, что на работе присутствуют практически все судьи. Информацию о работе КСУ подтвердили и в пресс-службе.

Как сообщил, собеседник, на данный момент ситуация в суде стабильна — судьи приступили к работе и говорить о напряжении или демарше — нет оснований.

УНН обратился за комментарием в Конституционный суд, и там подтвердили, что сегодня происходят пленарные заседания.

“Сегодня, 8 декабря в 10.00 началось пленарное заседание Палаты Конституционного Суда Украины, на котором судьи продолжают рассмотрение дела по конституционному представлению 142 народных депутатов Украины относительно официального толкования отдельного положения абзаца четвертого преамбулы Конституции Украины”, — сообщила УНН руководитель Управления коммуникаций КСУ и международного сотрудничества Марьяна Гайовская.

Также, по ее словам, сегодня запланировано проведение заседания Палаты Конституционного Суда Украины по рассмотрению вопроса об открытии конституционного производства по делу по конституционному представлению 47 народных депутатах Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса Украины и вопросе о продлении срока вынесения коллегиями судей Первого и Второго сенатов Конституционного Суда Украины постановлений об открытии или об отказе в открытии конституционного производства по делам по конституционным жалобам и конституционным представлением.

“Все заседания будут проводиться в закрытой части, о результатах их рассмотрения будет проинформировано впоследствии на официальном веб-сайте Суда”, — добавила Гайовская.

Напомним, последний раз пленарное заседание КСУ проводил 5 ноября. После этого появилась информация о якобы демарше отдельных судей. Однако, в суде сообщили, что среди судей предварительно диагностирован коронавирус, именно поэтому заседание и не проводились.

Как сообщал УНН, 27 октября Конституционный Суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Это вызвало волну критики со стороны представителей власти.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей. Позже к нему подали альтернативы, в том числе и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

В ВР создали рабочую группу, которая должна была разработать три законопроекта для разрешения ситуации — возврат электронного декларирования, изменения в Уголовный Кодекс и изменения в закон о КСУ — до 1 декабря.

На прошлой неделе Рада приняла в целом один из законопроектов — об установлении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации, предусмотрев в некоторых случаях и ограничение свободы до двух лет за нарушение.