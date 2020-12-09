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Первое заседание Харьковского горсовета: правопорядок будут обеспечивать 150 правоохранителей

Первое заседание Харьковского горсовета: правопорядок будут обеспечивать 150 правоохранителей

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Правопорядок во время первой сессии нового состава Харьковского городского совета будут обеспечивать 150 стражей порядка - пока ситуация спокойная. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Харьковской области.

"У нас сейчас под стенами Харьковского городского совета находится 150 полицейских, есть резерв также из числа полицейских. У нас все спокойно. Этого количества достаточно, чтобы обеспечить надлежащий правопорядок", - отметили в полиции.

Напомним, что первую сессию нового состава городского совета Харькова назначили на 9 декабря.

Как ранее сообщалось в УНН, в команде Геннадия Кернеса заявили, что мэр Харькова, вероятно, не будет присутствовать на заседании Харьковского городского совета, которое намечено на 9 декабря.

Источник: УНН
Теги: горсовет, Харьков и Харьковская область
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