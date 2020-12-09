Арестович: в плане "Б" по Донбассу пока нет необходимости

КИЕВ. 9 декабря. УНН. После заявлений Президента РФ Владимира Путина о продлении совместной работы в “нормандском формате”, потребности в плане “Б” по решению ситуации на востоке Украины пока нет. Об этом сказал в комментарии УНН представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

Так, собеседник УНН, говоря о “Плане действий по Донбассу” украинской делегации, отметил, что “этот наш план является таким путем, как это можно выполнить и завершить этот вооруженного конфликта”.

На вопрос, означает ли это, что Украине пока не нужен так называемый план “Б” по Донбассу, Арестович отметил, что сейчас работа продолжится плану “А”.

“После заявления Путина, пока нет необходимости в плане „Б“.

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Он подтвердил готовность продвигаться плану „А“, я думаю, будет возможна встреча политических советников в ближайшее время, и посмотрим, что они будут делать на ТКГ и подгруппам. Особенно по чувствительным вопросам открытия КПВВ, вопросы безопасности, пленные. Но, я могу сказать, что и Президент, и СНБО, продолжат работать над возможными вариантами, если в конце концов все же план „А“ не удастся. Работа не прекращается ни на минуту, государство готово всесторонне. Планирование осуществляется сценарно, то есть несколько вариантов реагирования”, — заявил Арестович.

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По словам спикера украинской делегации, в случае, если есть добрая воля сторон, то и по плану “А” можно решить все вопросы.

Напомним, ранее Арестович заявил, что план “Б” по Донбассу пока обсуждается в кулуарах. И ключевое слово там миротворцы.