Конфликт нардепа Юрченко с двумя мужчинами: полиция не открывала производства

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Полиция не открывал производство из-за конфликта народного депутата Александра Юрченко, исключенного из фракции "Слуга народа" с двумя мужчинами, который возник сегодня в Киеве. Конфликт был исчерпан на месте. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-офицер Голосеевского управления полиции ГУНП в Киеве Кристина Кирьякова.

"Конфликт был исчерпан на месте, участники и стороны конфликта не имеют друг к другу никаких претензий", - рассказала Кирьякова.

Отметим, что в СМИ сообщают, что конфликт между Юрченко и двумя мужчинами возник из-за того, что депутат не смог проехать на своем автомобиле.

Напомним, в Киеве к народному депутату Александру Юрченко, исключенному из фракции "Слуга народа" из-за коррупционного скандала, двое неизвестных подошли и начали приставать и оскорблять.

Как сообщалось, в начале ноября народные депутаты Украины Гео Лерос и Александр Юрченко подрались в кулуарах Верховной Рады.

Добавим, 4 ноября, с Александра Юрченко, которого подозревают в коррупции, сняли электронный браслет.