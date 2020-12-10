На следующей неделе совет может рассмотреть второй из пакета проектов по КСУ - нардеп

КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Верховной Раде на следующей неделе могут рассмотреть два законопроекта по восстановлению полномочий Национального агентства по предупреждению коррупции, ранее ограниченные решением Конституционного суда. Об этом в комментарии УНН рассказал член рабочей группы Верховной Рады по урегулированию ситуации вокруг Конституционного Суда, народный депутат из фракции “Голос” Ярослав Юрчишин.

“Уже зарегистрированы два законопроекта, которые возвращают полномочия Национального агентства по предупреждению коррупции. Почему два? Первый — это, собственно, изменения в закон о предотвращении коррупции. Другой — это изменения в административный кодекс, которые вносятся отдельным законом. Фактически, они полностью возвращают полномочия НАПК в проверке деклараций, контроле образа жизни, выписывая только определенные особенности по представителям судебной ветви власти. Эти особенности сводятся к тому, что после обнаружения определенных проблем в декларациях, составления административного протокола, НАПК сообщает об этом или Высший совет правосудия, если это касается простых судей, или Конституционный суд, если это касается судей Конституционного суда”, — сказал нардеп.

По его словам, согласно документу, в случае, если НАПК хочет лично вручить протокол, то, соответственно, для вручения судьям должен присутствовать инспектор ВСП, а для судьи Конституционного суда — или голова, или заместитель председателя КСУ.

“В принципе, это тоже компромиссный вариант, он согласован как с органами судебной власти, так частично учтено и видение НАПК. Слабость этого варианта в том, что дополнительные полномочия получит ВРП, хотя Венецианская комиссия рекомендовала да замены состава этого учреждения более добродетельными членами не давать ей дополнительные полномочия”, — отметил собеседник УНН.

В то же время, подчеркнул Юрчишин, в данном случае “выхода почти нет”, ведь из судебных органов, которые могут осуществлять такие функции, существует лишь Высшая квалификационная комиссия судей, которая сейчас распущена и не действует, и ВРУ.

“Соответственно, группа остановилась на втором варианте. Я надеюсь, что в этот четверг законопроекты будут рассмотрены профильным комитетом, и уже со вторника могут рассматриваться в Верховной Раде и рассматриваться в целом”, — добавил он.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины статью 366-1 УК, которая предусматривала ответственность за ложь в декларации.

29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций.

После этого в Верховной Раде Украины разные политические силы уже разработали около 10 законопроектов, касающихся разрешения ситуации вокруг Конституционного Суда.

Как сообщал УНН, 4 декабря Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (№ 4460-д).