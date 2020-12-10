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Беларусь пока не информировала Украину о никаких ограничениях на границе

Беларусь пока не информировала Украину о никаких ограничениях на границе

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Представители пограничной службы Республики Беларусь на сегодня официально не информировали украинскую сторону о любых ограничениях пересечения украинско-белорусского участка границы. Об этом в комментарии УНН рассказал помощник главы Госпогранслужбы Украины - пресс-секретарь Андрей Демченко.

"Официально белорусская сторона на данный момент никак Государственную пограничную службу Украины о дополнительных ограничениях, которые будут действовать у нее на границе, не информировала", - сказал Демченко.

Он подтвердил, что сейчас ситуация на границе с Беларусью стабильна, пограничники работают в обычном режиме.

Напомним, накануне Совет министров Беларуси принял решение о том, что с 20 декабря гражданам государства и иностранцам с видом на жительство будет временно запрещен выезд из страны через наземные пункты пропуска.

Согласно новому постановлению, белорусы и иностранцы, въезжающие в Беларусь из стран, затронутых COVID-19 должны 10 дней соблюдать изоляцию. Иностранцы старше 6 лет, въезжающие в страну, должны иметь справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанную за трое суток до въезда.

Источник: УНН
Теги: граница, Беларусь
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