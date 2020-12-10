В рабочей группе сомневаются относительно принятия законопроекта о работе КСУ до конца года

КИЕВ. 10 декабря. УНН. В рабочей группе Верховной Рады по урегулированию ситуации вокруг Конституционного Суда пока нет консолидированной позиции относительно изменений в закон о КСУ. Об этом в комментарии УНН рассказал член рабочей группы Верховной Рады по урегулированию ситуации вокруг Конституционного Суда, народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Юрчишин.

Так, собеседник УНН высказал надежду, что во время запланированного на четверг заседания рабочей группы, деятельность которой продлили до 15 декабря, удастся найти копромисс по третьей составляющей для усовершенствования работы Конституционного суда.

"У меня большой скепсис, что мы сможем принять эти решения до конца текущего года. Самая большая проблема в том, что Конституционный суд возобновил работу. И все обвинения со стороны Офиса Президента, СНБО, беспокойство общественности по поводу возможного внешнего вмешательства, в частности России, в принятии решений Конституционным судом, пока не получили никакой оценки. Мы, законодатель, то есть Верховная Рада, пока не смогли хотя бы увеличить необходимое количество голосов для принятия решений", - сказал он.

Напомним, рабочая группа должна наработать три законопроекта: возвращение электронного декларирования, изменения в Уголовный Кодекс и изменения в закон о КСУ.

Как сообщал УНН, 4 декабря Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (№ 4460-д).