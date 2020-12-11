Состояние мэра Одессы Труханова ухудшилось

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Состояние городского главы Одессы Геннадия Труханова, у которого 9 декабря диагностировали коронавирусную болезнь COVID-19, ухудшилось - его госпитализировали в инфекционную больницу. Об этом УНН рассказали в пресс-службе городского совета Одессы.

"Да, это правда. Он (Геннадий Труханов - ред.) госпитализирован в Одесскую инфекционную больницу. Он находится в палате с еще двумя пациентами. Его состояние расценивается как "средней тяжести", - отметили в пресс-службе городского совета.

Напомним, 9 декабря мэр Одессы Геннадий Труханов заболел коронавирусной болезнью COVID-19.

Как сообщалось ранее в УНН, недавно действующий мэр Одессы Геннадий Труханов официально победил во втором туре выборов Одесского городского головы.

Добавим, ранее стало известно, что у Геннадия Кернеса отказали обе почки. Сейчас чиновник проходит процедуру гемодиализа.