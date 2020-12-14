Оценка "Венецианки" является основанием для отставки судей КСУ - Вениславский

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Оценка Венецианской комиссии ситуации относительно решения Конституционного Суда Украины от 27 октября должна была бы иметь неизбежным следствием отставку судей КСУ. Об этом в комментарии УНН рассказал представитель Президента в Конституционном Суде, народный депутат Украины Федор Вениславский.

"В целом я думаю, что выводы еще раз подтвердили, что КСУ фактически постановил, что решение является немотивированным, необоснованным, с рядом нарушений, и это самое главное", - отметил Вениславский.

Он напомнил, что после значительно более слабого, но близкого по содержанию и духу вывода Венецианской комиссии относительно Конституционного суда Молдовы, все судьи КС Молдовы ушли в отставку.

"В данном случае, фактически, самый высокий по авторитету орган в сфере верховенства права сказал, что профессиональный уровень судей КС Украины является таким, что они не могут выписать обоснованное, мотивированное решение без нарушений. Это оценка, которая должна была бы иметь неизбежным следствием отставку всего Конституционного Суда, кроме судей, которые голосовали против этого решения", - подчеркнул собеседник УНН.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал таковой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.

11 декабря Венецианская комиссия одобрила два вывода, касающиеся решения КСУ и ситуации с антикоррупционным законодательством.

До этого, 9 декабря Венецианская комиссия обнародовала срочный вывод о законодательной ситуации с механизмами противодействия коррупции в соответствии с решением КСУ от 27 октября. В заключении отмечается, что решение КСУ "не имеет четкой аргументации и твердой основы в международном праве".

10 декабря Венецианская комиссия обнародовала второй вывод о ситуации с КСУ. Заключение включает рекомендации Верховной Раде более четко прописать ситуации, при которых может быть ограничена деятельность КСУ, а судьям Конституционного Суда рекомендуют более конкретно указывать причины неконституционности законов при принятии решений.

Это последовало после обращения 25 ноября Президента Владимира Зеленского к Венецианской комиссии с просьбой дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства государства после резонансного решения Конституционного Суда.

В то же время Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предложил уволить всех судей КСУ, принявших соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей. Позже к нему подали альтернативы, в том числе и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Тем временем в Верховной Раде создали рабочую группу, которая должна была разработать три законопроекта для разрешения ситуации - возврат электронного декларирования, изменения в Уголовный кодекс и изменения в закон о КСУ - до 1 декабря. Однако, рабочая группа не завершила свою работу с началом декабря, как ожидалось, а продолжила ее, пока не предложит решение по одному из вопросов - относительно КСУ.

У Президента ожидают, что решения "Венецианки" ускорят рассмотрение законопроектов по КСУ в Раде.

Стоит также отметить, что 4 декабря Верховная Рада приняла законопроект, в частности, о возвращении уголовной ответственности за ложь в декларациях - в виде ограничения свободы.

Это первый из законопроектов, направленных на урегулирование конституционного кризиса в Украине после решения КСУ.