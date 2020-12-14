Состояние Кернеса не изменилось - пресс-секретарь

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Состояние городского головы Харькова Геннадия Кернеса, у которого на прошлой неделе отказали почки, не изменилось. Об этом сообщил журналисту УНН директор департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

"Состояние (Геннадия Кернеса - ред.) пока без изменений. Врачи наблюдают за ним. Пока ничего больше не могу сказать", - заявил Сидоренко.

Напомним, в пятницу, 11 декабря, стало известно, что у мэра Харькова не работают обе почки и чиновник проходит процедуру гемодиализа.



Ранее мэр Харькова Геннадий Кернес переболел COVID-19. Так, 16 сентября 2020 года Кернеса доставили в немецкую клинику "Шарите" из-за осложнений от коронавируса.

Добавим, Кернес был секретарем Харьковского городского совета в течение 2002 года и в течение 2006-2010 годов. В 2010 году впервые был избран городским головой.

28 апреля 2014 года на Геннадия Кернеса было совершено покушение.

Был избран мэром Харькова во время последних местных выборов в первом туре 25 октября с результатом 60,34% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Все это время с 16 сентября Кернес не появлялся на официальных событиях и вероятно до сих пор находится на лечении.

9 декабря Геннадий Кернес получил полномочия мэра Харькова без присяги. Как сообщалось, Кернес не мог успеть на первое заседание городского совета из-за рекомендаций врачей. Впрочем, отмечалось, что состояние городского головы Харькова значительно улучшилось.

Настоящий мэрский срок третий для Кернеса.