Зеленский и Шмыгаль прибудут на заседание фракции "Слуга народа"

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня будут присутствовать на заседании парламентской фракции "Слуга народа". Об этом УНН сообщил источник во фракции.

"На фракции должен быть Президент и премьер", - сообщил источник.

Напомним, нардеп Александр Качура заявил, что после заседания Верховной Рады, фракция "Слуга народа" соберется на собственное заседание, где обсудит кадровые вопросы, в частности - назначение на должность министра образования Сергея Шкарлета, который сейчас является исполняющим обязанностей.

Как ранее сообщалось в УНН, на Майдане Независимости проходит акция протеста "ФОПов", в которой, по данным силовиков, пострадали 40 полицейских. Травмированные также и с стороны протестующих. Все это происходит на фоне заседания в ВР, которая готовится к "бюджетной ночи".

Сейчас Верховная Рада объявила перерыве до 16:00 для того, чтобы парламентский комитет по вопросам бюджета успел согласовать нюансы, которые возникли во время рассмотрения и принятия законопроекта об изменениях в Бюджетный кодекс (№4100-д).

Отметим, Рада решила работать, пока не примет бюджет-2021.