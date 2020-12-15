Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,87 -0,1005  EUR: 33,89 -0,0061 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Рада рассматривает Бюджет-2021, ФЛП протестуют на Майдане
Эксклюзивные новости УНН
Экономист рассказал, как повлияет введение локдауна на курс гривны
Экономист рассказал, как повлияет введение локдауна на курс гривны
Показать еще
Публикации RSS
Эксклюзив: Политика
Архив
10905

Зеленский и Шмыгаль прибудут на заседание фракции "Слуга народа"

Зеленский и Шмыгаль прибудут на заседание фракции "Слуга народа"

Владимир Зеленский

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня будут присутствовать на заседании парламентской фракции "Слуга народа". Об этом УНН сообщил источник во фракции.

"На фракции должен быть Президент и премьер", - сообщил источник.

Напомним, нардеп Александр Качура заявил, что после заседания Верховной Рады, фракция "Слуга народа" соберется на собственное заседание, где обсудит кадровые вопросы, в частности - назначение на должность министра образования Сергея Шкарлета, который сейчас является исполняющим обязанностей.

Как ранее сообщалось в УНН, на Майдане Независимости проходит акция протеста "ФОПов", в которой, по данным силовиков, пострадали 40 полицейских. Травмированные также и с стороны протестующих. Все это происходит на фоне заседания в ВР, которая готовится к "бюджетной ночи".

Сейчас Верховная Рада объявила перерыве до 16:00 для того, чтобы парламентский комитет по вопросам бюджета успел согласовать нюансы, которые возникли во время рассмотрения и принятия законопроекта об изменениях в Бюджетный кодекс (№4100-д).

Отметим, Рада решила работать, пока не примет бюджет-2021.

Источник: УНН
Теги: фракции, заседание, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.