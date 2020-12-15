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Второй раз за день бюджетный комитет собрался для рассмотрения изменений в Бюджетный кодекс

Второй раз за день бюджетный комитет собрался для рассмотрения изменений в Бюджетный кодекс

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета сейчас снова рассмотрит внесение поправок в Бюджетный кодекс. Поддержав эти правки Парламент сможет перейти к рассмотрению бюджета на 2021 год. Об этом УНН сообщил член бюджетного комитета, народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

"Уже состоялось одно заседание. Сейчас будет еще одно заседание (бюджетного комитета ВР - ред.) до 16 часов. Ведь Рада приняла две взаимоисключающие поправки в Бюджетный кодекс и теперь эту ситуацию надо исправлять. А после этого, как она будет исправленной, перейдем к рассмотрению бюджета. Это план "Слуг народа". Мы (фракция "Европейская солидарность" - ред.) не будем поддерживать Бюджет (проект бюджета на 2021 - ред.)", - отметил Алексей Гончаренко.

Также в своем Telegram-канале политик уточнил о каких двух взаимоисключающих вещах говорил.

"Одна правка предусматривает сохранение 13,44% акциза на топливо в общих фондах бюджетов местного самоуправления на 1 год, как временную меру, а вторая - на постоянной основе. При этом вторая правка не забирает это с доходов Госбюджета", - уточнил нардеп.

Напомним, нардеп Ярослав Железняк отмечал, что во время голосования в парламенте за Бюджетный кодекс был проголосован ряд поправок по местным акцизам, в результате чего вышла небольшая правовая коллизия.

Добавим, что Верховная Рада объявила перерыв до 16:00 для того, чтобы парламентский комитет по вопросам бюджета успел согласовать нюансы, которые возникли во время рассмотрения и принятия законопроекта об изменениях в Бюджетный кодекс (№4100-д).

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, Бюджет-2021
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