Выдающийся академик объяснил сопротивление ученых назначению Шкарлета: плагиат отвратительное явление

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Временно исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет не должен быть назначен на должность министра, ведь в его работах был найден плагиат, что недопустимо для человека на этом посту. Об этом УНН рассказал доктор биологических наук, директор Института биохимии им. А. В. Палладина НАН Украины, председатель межведомственной комиссии по вопросам биологической и генетической безопасности при Совете национальной безопасности и обороны Сергей Комисаренко.

"Все очень элементарно. Я считаю, что плагиат - это отвратительное явление, а охрана интеллектуальной собственности крайне важна. Люди должны быть честными. Это в нашей стране, к сожалению, как оказалось, сейчас затруднительно. У нас очень низкая культура, очень низкая этика и мораль. Этой коррупцией пронизаны все сферы нашей деятельности. И попало в образование и науку, к сожалению", - отметил ученый, отвечая на вопрос о том, почему выступил против назначения Шкарлета на должность министра.

Академик отмечает, что плагиат не должен быть частью украинской науки и может плохо повлиять на воспитание следующих поколений.

"Это использование чужого добра. Почему мы боимся этого? Можно было бы не обратить внимание. Это же, в конце концов, связано с характером людей, с их отношением к другим, к чужому имуществу, к чужой интеллектуальной собственности. И, конечно, это основа внутренней культуры и морали. Находясь в командировке в Швеции, мне тамошние коллеги рассказывали, что можно было забыть чемодан в аэропорту и вернуться за ним через месяц, ведь его никто не трогал. Люди знали, что это не их чемодан. А у нас как? "Если не знают владельца, то может быть мое". Это касается и интеллектуальной собственности. Поэтому я против плагиата и поддерживаю мораль, а образование является основой всего. Мы должны воспитывать детей. И взрослых тоже. Но, в конце концов, все начинается с примера - родителей, учителей, друзей. И знаете, я считал, что дурные примеры учат больше, чем хорошие. И когда ты видишь плохие примеры, то это остается намного дольше в твоем понимании, чем положительные. Поэтому, я считаю, что нужно выбирать человека, который может быть хорошим примером. Особенно - на должности тех, кто воспитывает. Как можно говорить "делай хорошо", когда ты делаешь совсем наоборот. Получается, что ты лицемер", - подытожил он.

Напомним, что ряд известных ученых подписались под открытым обращением к председателю ВР и нардепам с просьбой не назначать действующего и.о. министра образования Сергея Шкарлета на должность министра. Среди прочего, сообщается, что в июне 2020 года были обнародованы материалы, подтверждающие наличие плагиата в научном наследии Шкарлета.

Также образовательные общественные организации написали открытое обращение к Президенту, председателю Верховной Рады Украины, Премьер-министру и народным депутатам относительно возможного назначения Сергея Шкарлета министром образования и науки.

Добавим, что после заседания Верховной Рады 15 декабря, фракция "Слуга народа" планирует провести собственное заседание, где обсудит кадровые вопросы, в частности - назначение на должность министра образования Сергея Шкарлета, который сейчас является исполняющим обязанности.



