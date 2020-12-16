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Профильный комитет ВР не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность министра образования

Профильный комитет ВР не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность министра образования

Сергей Шкарлет

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Комитет по вопросам образования Верховной Рады на своем заседании не нашел голосов в поддержку кандидатуры Сергея Шкарлета на должность министра образования, сообщает УНН со ссылкой на одного из членов фракции "Слуга народа".

"Комитет вновь не нашел голосов в поддержку Шкарлета. Решение комитета: по усмотрению депутатов в зале ВР", - сообщил собеседник.

Напомним, кандидатура Шкарлета уже не впервые рассматривается на комитете. В июне 2020 года кандидатуру уже рассматривали и тогда она тоже не нашла поддержки. С июня Шкарлет руководит МОН в статусе и.о. министра.

Напомним, что ряд известных ученых подписались под открытым обращением к председателю ВР и нардепам с просьбой не назначать действующего и.о. министра образования Сергея Шкарлета на должность министра. Среди прочего, сообщается, что в июне 2020 года были обнародованы материалы, подтверждающие наличие плагиата в научном наследии Шкарлета.

Также образовательные общественные организации написали открытое обращение к Президенту, председателю Верховной Рады Украины, премьер-министру и народным депутатам относительно возможного назначения Сергея Шкарлета министром образования и науки.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, Минобразования, назначения
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