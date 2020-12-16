Профильный комитет ВР не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность министра образования

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Комитет по вопросам образования Верховной Рады на своем заседании не нашел голосов в поддержку кандидатуры Сергея Шкарлета на должность министра образования, сообщает УНН со ссылкой на одного из членов фракции "Слуга народа".

"Комитет вновь не нашел голосов в поддержку Шкарлета. Решение комитета: по усмотрению депутатов в зале ВР", - сообщил собеседник.

Напомним, кандидатура Шкарлета уже не впервые рассматривается на комитете. В июне 2020 года кандидатуру уже рассматривали и тогда она тоже не нашла поддержки. С июня Шкарлет руководит МОН в статусе и.о. министра.

Напомним, что ряд известных ученых подписались под открытым обращением к председателю ВР и нардепам с просьбой не назначать действующего и.о. министра образования Сергея Шкарлета на должность министра. Среди прочего, сообщается, что в июне 2020 года были обнародованы материалы, подтверждающие наличие плагиата в научном наследии Шкарлета.

Также образовательные общественные организации написали открытое обращение к Президенту, председателю Верховной Рады Украины, премьер-министру и народным депутатам относительно возможного назначения Сергея Шкарлета министром образования и науки.